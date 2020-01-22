Небензя: мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма

Мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма.

С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, открывая выставку, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.

На экспозиции собраны снимки и документы из музеев России и Израиля. На торжественной церемонии присутствовал и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что на днях Генассамблея соберется, чтобы почтить память жертв Холокоста. А Василий Небензя подчеркнул, что крайне остро сейчас стоит вопрос о сохранении исторической памяти. Напомнил, что во время Второй мировой войны погибли 27 миллионов советских граждан.