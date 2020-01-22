Гол Бучневича не спас "Рейнджерс" от проигрыша в дерби Нью-Йорка

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался очередной игровой день. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:4

"Рейнджеры" проиграли первый период 0:2, во второй пропустили еще шайбу, а в третьем еще одну. Лишь при счете 0:4 хозяева площадки спохватились и предприняли попытку отыграться. "Рейнджерс" забросил две шайбы. Одна из них пришлась на долю Павла Бучневича. Это девятый гол россиянина. Также на счету Павла 18 результативных передач. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отбил 14 бросков, а его коллега из "Айлендерс" Семен Варламов провел всю встречу на скамейке запасных. Лидер "рейнджеров" Артемий Панарин участия в игре не принимал.

"Бостон Брюинз" у себя дома был сильнее "Вегас Голден Найтс" 3:2, а "Каролина Хэррикенз" выиграла у "Виннипег Джетс" 4:1. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников слелл два голевых паса.