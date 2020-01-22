Импичмент Трампа в США: республиканцы отклонили требование демократов

В американском сенате обостряется противостояние противников и сторонников Дональда Трампа в ходе процедуры импичмента.

Республиканцы отклонили требование демократов: последние запросили у Белого дома, а затем у Госдепартамента большее количество документов, связанных со встречами и телефонными разговорами Трампа с Зеленским.

Кроме того, демократы требовали данные обо всех расследованиях, касающихся Украины и бывшего вице-президента США Джо Байдена – основного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Якобы Трамп требовал у Киева помощи, чтобы обставить соперника в политической гонке. Адвокаты нынешнего главы Белого дома резко раскритиковали сторону обвинения.

Впрочем, политологи сомневаются, что импичмент состоится. В сенате большинство принадлежит республиканцам, которые наверняка защитят своего лидера от нападок со стороны демократов, передает телеканал "Россия 24".

"У президента есть привилегия общения, и она имеет конституционное происхождение, — заявил адвокат Трампа Джей Секулов. — Конфиденциальность необходима для защиты принятия решений исполнительной властью. Я вообще не понимаю, почему мы здесь. Из-за телефонного звонка или потому, что с момента присяги президента Трампа его противники мечтают сместить его с должности?"