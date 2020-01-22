Коллекторы займутся долгами по ЖКХ

Законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" в ближайшее время будет пересмотрен.

Предполагается, что до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ допустят коллекторские агентства.

Федеральная служба судебных приставов в связи с расширением полномочий будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц, где четко прописано, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы, пишет "КоммерсантЪ".

Отмечается, что ранее коллекторы никогда с этим видом задолженности не работали.