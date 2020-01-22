В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

На развитие Курильских островов из бюджетов всех уровней собираются вложить 7,4 млрд рублей в 2020 году, что более чем в два раза больше, чем в предыдущем.

Как сообщает "Интерфакс", в рамках федеральной целевой программы "Курилы" в 2020 году планируется реализация 32 мероприятий, в рамках областной программы — 21 мероприятие.

Одно из ключевых направлений — строительство жилья. Планируемые объемы на Кунашире, Шикотане и Итурупе — около 7 тыс. кв. м.; туда расселят людей из временных сооружений, в которых они живут после землетрясения 1994 года. Также будет возведено 5,4 тыс. кв. м. арендного жилья.

Второе направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского сообщения между Курилами, Сахалином, Камчаткой и материком. Третье направление — создание условий для опережающего развития островов и эффективного использования их природного потенциала.