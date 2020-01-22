В Охотском море продолжает гореть траулер Enigma Astralis

Ночью произошел взрыв с сильной вспышкой на горящем в Охотском море траулере Enigma Astralis, на борту которого остается топливо.

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января. В это время он находился на промысле в Охотском море в 130 километрах от Магадана.

Все 47 членов экипажа были эвакуированы на ближайшую плывучую базу. Никто при этом не пострадал, передает ТАСС.

Росморречфлота сообщил вечером 21 января, что на судне вновь появилось открытое горение, топливо на борту продолжает представлять угрозу.

Есть предположение, что пожар может продолжаться в машинном отделении.

Из-за опасности экипаж спасательного судна ледового класса "Сибирский", который накануне подошел к траулеру "Enigma Astralis", не приступает к его тушению.

По факту пожара на траулере проверку проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.