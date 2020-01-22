Новый состав кабмина: какие задачи поставил президент

Указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, назначении премьера, вице-премьеров и министров Владимир Путин подписал накануне. В этом составе кабинета — 6 новых заместителей главы правительства и 8 новых министров.

Масштабное обновление правительства и новые лица, которые должны обеспечить выполнение указов президента.

Первый заместитель председателя кабинета Андрей Белоусов сменил на посту Антона Силуанова. Ранее он был помощником главы государства по экономическим вопросам.

Вице-премьер Виктория Абрамченко была главой Росреестра и замминистром экономического развития. Также в зампредах Мишустина оказались его коллеги по бывшему месту работы — Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук.

Спортивный блок правительства теперь курирует Дмитрий Чернышенко. Он был главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Они прошли блестяще. А за строительную отрасль отвечает столичный управленец — Марат Хуснулин.

"Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича", — написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Серьезные изменения произошли в социальном блоке правительства. Валерий Фальков — министр науки и высшего образования. Самый молодой ректор страны, возглавлял Тюменский госуниверситет.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Доктор медицинских наук, и как говорят его коллеги, успешный врач. Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.



"Это не новый человек в здравоохранении, он достаточно хорошо выстроил работу Росздравнадзора, он знает здравоохранение, знает его отрицательные моменты", — прокомментировал назначение Леонид Рошаль, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Министерством просвещения теперь управляет Сергей Кравцов. Ему 45 лет, до последнего времени он был главой Рособрнадзора.

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты. В кабинет министров попал из Минфина. Последние три года он был заместителем Антона Силуанова. Кстати, Котяков, как и глава Минздрава Мурашко, проходили обучение в школе высшего государственного управления при РАНХИГС.



"Та политика, которая начата достаточно давно по подготовке кадрового резерва, многие относились к ней немного скептически и с недоверием, но она сейчас дает свои плоды. Показывает то что, президент как всегда демонстрирует взгляд далеко вперед", — проинформировал общественность Алексей Комиссаров, проректор президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей".



Олег Матыцин — министр спорта. До этого — работал в Минспорте, а также был членом Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России.

Перестановки в правительстве не миновали министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Теперь его возглавляет Максут Шадаев. Он в последнее время занимал должность вице-президента "Ростелекома".

А пост министра культуры теперь занимает Ольга Любимова. Последние два года возглавляла департамент кинематографии Минкулькуры. Окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа.



"Молодой, амбициозный, подающий надежды человек, молодая девушка, возглавляет такой знаковый орган как министерство культуры. Я думаю, она найдет какие-то вещи правильные, и определит, как надо грамотно выстраивать работу со своими сотрудниками", — отметил Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино.

Экономический блок правительства также обновился. Из губернатора Пермского края Максим Решетников стал министром экономического развития. Опытный управленец, по специальности экономист. Также за плечами пять лет работы в столичной мэрии.

"Цели которые сформулировал президент, их можно свести коротко до трех. Первое — это повысить качество жизни и социальную защищенность наших граждан. Вторая цель — укрепить суверенитет нашей страны. И все это в разрезе того, что необходимо темпы роста экономики способны обеспечить цели и задачи", — заявил Сергей Когогин, сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Новому кабмину предстоит грандиозная работа, причем в предельно сжатые сроки. На политическую арену России для этого как раз и выдвигали новых людей. И что немаловажно, молодых. Некоторым министрам нет еще 40 лет. Для статистики — средний возраст членов правительства под руководством Михаила Мишустина составляет 50,5 лет. И это некий, пускай и косвенный, катализатор грядущих качественных перемен.