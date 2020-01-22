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22 января 202009:26

"На краба поехали": на Сахалине оторвало льдину с двумя сотнями рыбаков

Youtube/АСТВ - оперативные новости Сахалина

В заливе Мордвинова возле мыса Свободный от берега оторвалась льдина с двумя сотнями рыбаков. Сотрудники МЧС уже спасли большую часть терпящих бедствие людей.

В операции, по информации РИА Новости, были задействованы 18 человек, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода и судно на воздушной подушке.

 

В свою очередь, сами рыбаки не особенно переживали, проявляя железную выдержку. Мужчины и женщины с шутками организовали импровизированную переправу при помощи небольшой льдины и пары веревок.

 

"На краба поехали, — комментировали рыбаки, снимая на видео свои приключения.

О пострадавших рыбаках на дрейфующей льдине не сообщается.

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