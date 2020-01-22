"Нью-Йорк Рейнджерс" отправил Шестеркина в фарм-клуб

Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" приняло решение вернуть российского вратаря команды Игоря Шестеркина в Американскую хоккейной лигу, где он начинал сезон-2019/20 в клубе "Хартфорд Вулф Пэк". Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 24-летний россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге 7 января 2020 года в матче против "Колорадо Эвеланш", который завершился победой "рейнджеров" со счетом 5:3.

Всего в НХЛ Шестеркин провел три встречи. В них он одержал две победы и потерпел одно поражение.