Пермский край без главы. Правительство региона работает в прежнем режиме

Правительство Пермского края работает в прежнем составе и в прежнем режиме, сообщили изданию "Коммерсант-Прикамье" в пресс-службе губернатора. Все решения вице-премьеров и министров в рамках своих полномочий легитимны, добавили в ведомстве. Решения об исполняющим обязанности председателя правительства будет принимать назначенный президентом врио губернатора.

ГТРК "Пермь" напоминает, накануне Владимир Путин подписал Указ о назначении Максима Решетникова министром экономического развития РФ, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.