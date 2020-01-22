Пермская сетевая компания выплатит компенсации семьям погибших в отеле "Карамель"

Родственники погибших из-за коммунальной аварии в мини-отеле "Карамель" в Перми получат по 2 миллиона рублей от Пермской сетевой компании (ПСК). Компенсации в размере 500 тысяч рублей будут выплачены семьям пострадавших, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших. Ранее о намерениях выплатить компенсации заявили краевые власти. Из резервного фонда правительства Пермского края семьям погибших направят 500 тыс. рублей, пострадавшим — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей., сообщили ГТРК "Пермь" в ведомстве. Кроме того, из городского бюджета будет выделена дополнительная финансовая поддержка - семьи погибших получат 200 тысяч рублей, пострадавшие – 100 тысяч рублей.

Напомним, трагедия случилась 21 января. Коммунальная авария привела к чудовищным последствиям: погибли пять человек, в том числе ребенок. Трагедия произошла из-за прорыва теплотрассы. Жертвы - постояльцы хостела, расположенного на цокольном этаже многоквартирного дома. Подвальное помещение затопило горячей водой, у тех, кому удалось спастись - сильные ожоги.