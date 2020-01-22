Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок. Двухлетнего мальчика обнаружили, как видно на кадрах, среди гор хлама и разбросанных повсюду вещей.

Инцидент произошел днем 21 января в городе Анива. Девятнадцатилетнюю маму малыша быстро нашли, с ее слов, она отлучилась лишь на несколько минут в магазин, перед этим уложив сына спать. Жители дома по улице Дьяконова опровергают ее слова, утверждая, что обратились в МЧС после того, как плач не утихал на протяжении двух суток.

Женщина пояснила захламленность квартиры тем, что она сдавала ее военнослужащим, а сама жила у подруги — якобы кавардак устроили именно арендаторы, из-за чего молодая мама и попросила их на выход.

Доводам 19-летней сироты не поверили, ребенка забрали в социально-реабилитационный центр в Южно-Сахалинске. Решается вопрос о возбуждении административного дела по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.