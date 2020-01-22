Омоложение правительства прошло сбалансированно: Матвиенко открыла весеннюю сессию Совфеда

Произошло серьезное, спокойное и сбалансированное обновление, омоложение правительства, отметила на открытии весенней сессии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, позволит обеспечить преемственность в работе правительства, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Послание президента России Федеральному Собранию открыло новый этап развития страны.

"Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, более живой, более эффективной, — добавила Валентина Матвиенко в эфире "Россия 24". — На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам".

Матвиенко пожелала успехов новому кабинету министров. Она считает, что новый премьер Михаил Мишустин выбрал опытных и современно мыслящих кандидатов.

Перед правительством стоят новые серьезные вызовы, продолжила Матвиенко. Чтобы на них эффективно отвечать, нужна команда профессионалов, опытных, прошедших школы в тех или иных сферах современно мыслящие и образованные люди. И председатель правительства набрал команду именно из таких кандидатур, считает глава Совета Федерации.

"И это вселяет уверенность, что у них все получится", — констатировала Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского правительства выразила благодарность ушедшему составу правительства, поблагодарив их за достигнутые успехи.

Указ о новом составе правительства президент России Владимир Путин подписал 21 января 2020 года. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, обеспечить рост российской экономики, доходов и рост качества жизни граждан. Он напомнил, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.