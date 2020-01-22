Сенаторы освободили Чайку от должности генпрокурора

Члены Совета Федерации на сегодняшнем заседании проголосовали за освобождение Юрия Чайки от должности генпрокурора РФ.

Ранее Владимир Путин предложил Чайке занять должность полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, а на пост главы Генпрокуратуры выдвинул кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова, сообщает "Интерфакс".

21 января глава государства провел рабочие встречи с Игорем Красновым и Юрием Чайкой. В частности, президент поблагодарил Чайку за работу на предыдущем посту, а также отметил его вклад в укрепление законности в России.

"Я абсолютно убежден, все те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, они будут реализованы. Все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа", — пообещал в ответ Юрий Чайка.