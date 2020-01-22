Дама из "Версаля" села в машину и врезалась в два строения. Видео

На Камчатке посетительница кафе "Версаль" села за руль своего автомобиля и последовательно врезалась в два строения, магазин и заведение, откуда она вышла.

Инцидент произошел в поселке Светлом Елизовского района 21 января в вечерние часы. В кафе рассказали, что авария произошла из-за того, что сидевшая за рулем женщина перепутала педали газа и тормоза.

Особенно досталось магазину: его стена оказалась повреждена, и многие продукты попадали с полок.

По информации агентства "Камчатка", в результате происшествия никто не пострадал. При этом виновница аварии и представители магазина не стали обращаться в полицию и самостоятельно оформили происшествие.