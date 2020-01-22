Российским дипломатам запретят получать иностранное гражданство или вид на жительство

Совет Федерации рассмотрит возможность расширения списка должностей, которые не могут занимать лица с двойным гражданством или видом на жительство другого государства, в развитие инициативы президента России по поправкам в Конституцию.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала спикер верхней палаты отечественного парламента Валентина Матвиенко, в ходе своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

Она попросила в сжатые сроки проработать этот вопрос комитет по международным делам, подчеркнув, что при этом должна идти речь не об "охоте на ведьм", а о надёжном обеспечении суверенитета РФ, для устранения всяческих лазеек для вмешательства во внутренние дела государства.

Матвиенко напомнила, что одна из предложенных президентом поправок касается запрета на иностранное гражданство или вида на жительство для людей, занимающих ключевые государственные должности, отметив, что это давно назревшая проблема.

По ее словам, данная проблема касается и других категорий чиновников. Например, по ее сведениям, отдельные российские дипломаты, например, некоторые послы, имеют иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране.

Матвиенко считает, что игнорирование данной проблемы может дорого обойтись России, особенно с учетом непростой международной обстановки.