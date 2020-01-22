Горячкина сыграла вничью с Вэньцзюнь в предпоследней партии противостояния

Во Владивостоке завершилась 11-я партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между россиянкой Александрой Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Соперницы не смогли одолеть друг друга, завершив встречу вничью.

Горячкина играла черными фигурами. Матч был остановлен после 40-го хода. Таким образом, общий счет в матче стал 6:5 в пользу представительницы Китая.

23 января во Владивостоке шахматистки проведут заключительную партию. Если Горячкина добьется победы, то будет сыгран тай-брейк. В любом другом случае Вэньцзюнь сохранит звание чемпионки мира.