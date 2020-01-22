Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства и произвел назначения

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение было дано для реализации положений послания президента Владимира Путина парламенту.

Сегодня Михаил Мишустин также поручил внести изменения в закон о федеральном бюджете на ближайшие два года и закон о бюджете Пенсионного фонда. Как говорится в документе, "с целью реализации Послания Президента Федеральному Собранию". Министерству финансов и министерству труда поручается до 11 февраля подготовить соответствующие поправки. Полный текст поручений размещен на сайте правительства.

Также премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Как говорится в документе, это сделано для совершенствования организации работы кабмина.

Так, предельная численность работников аппарата правительства составит 1545 человек. Руководитель аппарата правительства РФ может иметь 11 заместителей. Заместителю председателя правительства поручено утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата правительства , а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений.

Руководителем аппарата стал Дмитрий Григоренко. Его первым заместителем назначен Валерий Сидоренко. Заместителями также стали Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина — она также будет руководителем протокола, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Директором департамента пресс- службы и пресс-секретарем председателя правительства назначен Борис Беляков. Всего в аппарате правительства более двух десятков департаментов.

Еще одно кадровое решение — премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Росреестра Олега Скуфинского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. До этого Олег Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.