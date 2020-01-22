"Умные счетчики" на контейнерах в Казани проконтролируют заполнение ТКО

В Казани появятся "умные" мусорные контейнеры. Благодаря установке специальных счетчиков контейнеры будут контролировать заполнение твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает информагентство "Татар-Информ".

"Умные счетчики" должны фиксировать заполнение контейнера, а также его возгорание или падение. Так, например, передает ГТРК "Татарстан", когда контейнер будет заполнен до 80 процентов, датчик это зафиксирует, передаст информацию оператору, после чего ближайший мусоровоз заберет его.

В настоящее время региональный оператор ведёт переговоры с компанией Etton о закупке "умных счетчиков".