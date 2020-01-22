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22 января 202012:03

Российские военные получили 18 тысяч "Ратников"

Вооруженные силы России получили в 2019 году 18 тысяч комплектов экипировки солдата будущего "Ратник". Таким образом государственный оборонный контракт был выполнен полностью, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Отмечается, что "Ратник" комплектуется в зависимости от военной специальности бойца. Есть модификации для командира, стрелка, снайпера, пулеметчика, члена экипажа боевой техники.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила, что 80% бойцов ЗВО уже укомплектованы "Ратниками".

Российская экипировка солдата будущего состоит из пяти систем: жизнеобеспечения, энергообеспечения, управления и связи, поражения, защиты. Так, например, тело солдата прикрывает от пуль и осколков бронежилет, шлем из баллистической ткани, наколенники, налокотники и очки.

В комплект "Ратника" входят разведывательные приборы: тепловизоры, приборы ночного видения, навигаторы и системы позиционирования, чтобы командир всегда знал, где находится каждый боец.

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