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22 января 202013:14

Петербург готовится отметить 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

ГТРК "Санкт-Петербург"

Петербург готовится отметить 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Мероприятия пройдут 27 января. Минувшей ночью празднично оформляли улицы города. Правда, монтировать баннеры и устанавливать флаги пришлось в условиях ураганного ветра.

В общей сложности будет установлено более 2 тысяч навесных композиций и флагов, причем, больше половины — уже готовы. Оставшиеся, информируют "Вести Санкт-Петербург", закончат до 24 января. Чтобы не усложнять городскую транспортную обстановку, работы ведутся только по ночам. В основном праздничное оформление коснётся Невского и Московского проспектов, а также центральных набережных и площади Победы.

Праздничное оформление будет традиционное, как и в прошлые годы, обновятся только баннеры — фон изображения будет символизировать лед Ладожского озера, где проходила Дорога жизни.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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