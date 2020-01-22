Полтора десятка машин столкнулись под Магнитогорском из-за метели

Под Магнитогорском неподалеку от села поселка Озерный столкнулись около пятнадцати машин. Один из участников движения снял последствия массового ДТП на видео.

Издание "MagCity74" цитирует слова очевидца: "Пытались уехать в Екатеринбург и поняли, что не сегодня! Ехать по дороге невозможно, не видно просто ничего, машину сносит ветром!"

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Магнитогорским водителям рекомендуют по возможности не выезжать из города.