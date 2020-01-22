В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

11 февраля в Большом зале "Зарядья" выступят многократные победители и лауреаты международных конкурсов, выпускники Московской государственной консерватори имени П. И. Чайковского Лукас Генюшас, Андрей Гугнин, Никита Борисоглебский и Александр Бузлов. Все музыканты высоко востребованы в России и за рубежом и часто играют вместе.

Пианист Лукас Генюшас – обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Пианист Андрей Гугнин – победитель международных конкурсов в Канту (2009), Варалло (2014), имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (2014), в Сиднее (2016). Оба пианиста – воспитанники профессора Веры Васильевны Горностаевой.

Скрипач Никита Борисоглебский – лауреат второй премии XIII конкурса имени П. И. Чайковского. Виолончелист Александр Бузлов – серебряный призер X Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2007 г.).

Программа этого концерта составлена из сочинений Бриджа, Пуленка и Брамса.

В концерте также принимает участие Национальный филармонический оркестр России, художественным руководителем и главным дирижером является Владимир Спиваков.

Концерт состоится 11 февраля в 19:00 в Большом зале "Зарядья". Дирижер – Дмитрий Матвиенко.