Казанский "Рубин" усилился футболистом "Леха"

Казанский "Рубин" объявил о подписании контракта с полузащитником польского "Леха" Дарко Йевтичем. Соглашение с 26-летним швейцарским футболистом рассчитано на четыре с половиной года. О сумме сделки не сообщается.

Йевтич в текущем чемпионате Польши принял участие в 19 матчах, в которых шесть раз поразил ворота соперников. Также на его счету пять голевых передач.

Официально! Дарко Йевтич – в «Рубине»



📃Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на четыре с половиной года.



Дарко, добро пожаловать в рубиновую семью! ❤️💚



👉🏼 https://t.co/ek9xhjyIvF pic.twitter.com/NgyC9RK30J — «Рубин» Казань (@fcrk) January 22, 2020

Ранее новичок "Рубина" выступал за швейцарский "Базель" и австрийский "Ваккер".