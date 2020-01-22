20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

Мосгорсуд взыскал с отеля на Крите 500 тысяч евро за лечение и реабилитацию ребенка, на которого напал аниматор. Шокирующий случай произошел 7 лет назад. 11-летний Никита Онищенко получил более 20 ударов ножом. Только чудом его удалось спасти, однако на всю жизнь он остался инвалидом.

Этого судебного решения семья Никиты Онищенко ждала почти семь лет. В 2013 году на отдыхе в Греции 11-летний мальчик чуть не погиб от рук неадекватного аниматора.

Мосгорсуд пересмотрел дело. Владелец отеля, в котором произошла трагедия, должен заплатить не 3 тысячи евро, как ранее постановил Бутырский суд, а полмиллиона евро. Компенсация морального ущерба от туроператора при этом составит всего 100 тысяч рублей.

"Мы считаем, что "Корал тревел" должен был нести солидарную ответственность. И моральный вред, который суд удовлетворил в размере 100 тысяч рублей, это издевательство. Но в плане компенсации понесенных расходов, суд все-таки удовлетворил иск в полной части", — говорит Дитер Шпаннагель юрист, представитель семьи Онищенко.

Никите Онищенко недавно исполнилось 17 лет. Последние годы его семья вынуждена жить в Германии, там юноша проходит дорогостоящую реабилитацию.

"Нам опять нужна операция. Серьезная. Снова на позвоночник. Мы постоянно ищем деньги, потому что я работать не могу. Мне надо постоянно за Никитой следить", — рассказывает Екатерина Онищенко, мать Никиты Онищенко.

Все произошло в пятизвездочном отеле на острове Крит. Аниматор во время детского представления украл у Никиты телефон и планшет. 11-летний мальчик заподозрил в краже голландца Сирино Схрейвера и попросил вернуть. Тогда аниматор отвел Никиту на безлюдную автомобильную парковку, достал нож и начал методично наносить удары.

"Схватил за руку и кинул меня в яму. Потом я упал на живот, а он начал мне колоть ножом спину. Я начал кричать помогите. И он снова вернулся. И начал, грубо говоря, добивать меня, пытаться убить меня", — вспоминает Никита Онищенко.

Никита получил больше 20 ударов ножом. Потерял много крови, был поврежден спинной мозг. Он выжил, но теперь в инвалидном кресле. Вся нижняя часть тела парализована.

- Он сделал это все сознательно, и его извинения я не принимаю.

За попытку убийства Схрейвер получил 11-летний срок. Но отсидел всего три года — и не в тюрьме, а в психиатрической больнице. В 2018 году съемочная группа "Вестей" нашла преступника в Нидерландах. Как ни в чем не бывало он работал в баре.

- У нас была вечеринка, мы пили.

- Вы были пьяны?

- Возможно. Я не убивал. Я отсидел 3 года и 7 месяцев. У меня не было там драк и каких-то проблем, меня освободили.

Но достойная компенсация, которую присудил Мосгорсуд, пока только на бумаге. Деньги предстоит взыскать с отеля в Греции. Сколько на это уйдет времени, неизвестно. А пока семья Онищенко выплачивает долги за лечение и собирает новую сумму на операцию.