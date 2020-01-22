Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

Выступлением стендап-комика Александра Долгополова в питерском клубе заинтересовались полицейские. Сам артист утверждает, что на него "открыли охоту" и разыскивают, тогда как в подмосковном управлении МВД уточнили, что речь идет о доследственной проверке, инициированной прокуратурой.

Долгополов опубликовал на своей странице в Instagram копию уведомления из МУ МВД "Орехово-Зуевское", направленное в адрес питерского клуба HopHead, где в феврале 2019 года состоялось его сольное выступление. Правоохранители требуют предоставить им "полные сведения о лице, выступающем на видео".

В областном главке МВД фактически подтвердили информацию о том, что посмотревший ролик житель Орехово-Зуева написал заявление в прокуратуру об оскорблении чувств верующих.

"В МУ МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Очевидно, оскорбительным зритель посчитал фрагмент выступления, где Долгополов недоумевает, почему Иисус Христос не был назван Богданом.