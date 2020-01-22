Рабочий занимался сваркой на цистерне из-под нефтепродуктов и погиб

В Тюменской области сотрудник вагонного ремонтного депо погиб при выполнении сварочных работ на цистерне из-под нефтепродуктов.

Инцидент произошел в депо города Ишим 19 декабря, спустя месяц было опубликовано видео происшествия, демонстрирующее хлопок и вспышку, из-за которых рабочий свалился в большой высоты.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по 2 части статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".