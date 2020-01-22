Геннадий Онищенко: ждем рекомендации ВОЗ по борьбе с новым короновирусом

В ближайшие часы Всемирная организация здравоохранения, которая проводит экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, представит рекомендации медицинским работникам по профилактике, диагностике и борьбе с этим новым заболеванием.

Об этом заявил депутат Госдумы, а в прошлом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в прямом эфире программы "60 минут".

Онищенко сказал, что паниковать россиянам не надо, потому что официально зарегистрированных больных пневмонией, спровоцированной новым коронавирусом, очень мало. Правда, бывший главный санитарный врач не верит в эту статистику.

"Зарегистрировано 400 больных. Это смешная цифра. На самом деле заболевших намного больше. Поражены 12 китайских провинций. Просто далеко не всем больным поставлен правильный диагноз", — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин потребовал остановить распространение нового типа коронавируса.

Онищенко считает, что после 1 февраля нужно ждать резкого обострения ситуации. Дело в том, что "25 января Китай будет отмечать Новый год по своему календарю. Начнется великое переселение китайцев. Они поедут на каникулы в разные страны. Очевидно, что многие китайцы, проживающие в дальневосточных регионах России, выберут эту дату для посещения своей родины, после чего снова вернутся в Россию", — отметил парламентарий.

"Мы, конечно, охраняем границу, но этого мало. Надо, чтобы все медики знали симптомы этой пневмонии и меры борьбы с заболеванием", — сказал Онищенко.

О вспышке пневмонии, спровоцированной новым коронавирусом в китайском городе Ухань, стало известно в начале зимы, а уже в первых числах января 2020 года медики стали массово диагностировать случаи этого заболевания, преимущественно у мужчин.

Впоследствии число заболевших вирусом превысило триста человек, в том числе в других китайских городах, а также в Южной Корее, Японии, Таиланде и США. Известно, что девять человек уже скончались от пневмонии нового типа.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Минздрав России уже заявил о работе над экспресс-тестом для выявления опасного вируса. Ситуация, по заверениям Роспотребнадзора, находится под контролем.