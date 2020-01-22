Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов пожаловался в суде, что у него в СИЗО развился острый невроз. "Мне плохо, — ответил в Басманном суде Москвы обвиняемый в ответ на вопрос судьи Артура Карпова о наличии у Абызова хронических заболеваний. – Я не знаю, хроническое ли это заболевание".

Михаил Абызов также подчеркнул, что невроз сопровождается у него развитием нарушений опорно-двигательной системы. Басманный суд продлил арест бывшему министру до 25 июля 2020 года, сообщает ТАСС.

По делу Абызова арестованы шесть человек. Всем им предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи утверждают, что противоправные действия участники этого преступного сообщества "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны". Фигуранты уголовного дела вину отрицают.

Будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций Михаил Абызов с 2011 по 2014 годы создал и возглавил преступное сообщество. Вместе со своими сообщниками мошенническим путем он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Эти две компании производят и распределяют электроэнергию в Новосибирской области.

По информации Следственного комитета России, все похищенные средства были переведены в валюту и полностью выведены за рубеж. Руководитель офиса экс-министра Тян также скрылся за границей через Белоруссию. Была арестована бухгалтер Екатерина Заяц, которая вела документацию по незаконному обогащению министра Абызова. Кроме того, Абызов в ранге министра продолжал заниматься бизнесом и заработал за это время 32 миллиарда рублей.