Единороссы выступили против сбора коллекторами долгов по ЖКХ

Представители партии "Единая Россия" выступили против предложения разрешить взыскивать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.

Депутат Госдумы Анна Кувычко напомнила, что на коллекторов и их методы работы регулярно поступают жалобы. Она высказалась за обсуждение данной ситуации с новым составом правительства РФ и участниками рынка ЖКХ.

В свою очередь депутат Мосгордумы Александр Козлов считает, что это лишняя и не очень востребованная инициатива.

"ЖКХ — сложная сфера, которая наконец-то начинает приобретать положительный имидж, снова кидать на нее тень таким образом, снова вызывать негатив общества не нужно", — отметил Козлов.

Он предложил разрабатывать методы, которые будут стимулировать россиян оплачивать счета за ЖКУ вовремя и в полном объеме, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.