Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

Днем 22 января ряд СМИ сообщил о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию.

Сообщалось, что ее госпитализировали из-за проблем с сердцем прямо с совещания в администрации президента на Старой площади.

Вскоре после этих сообщений Симоньян написала в своем "Твиттере" ироничный ответ СМИ, которые распространили эту информацию.

В твите главред RT объяснила, почему у нее нет и не может быть сердечного приступа. "По той простой причине, что у меня нет сердца", – иронично отметила Симоньян.

Тем временем, по сообщению осведомленных телеграм-каналов госпитализация все-таки была. Правда, не с сердечным приступом: у нее якобы диагностировали спонтанный пневмоторакс.

В этой ситуации пациент обычно испытывает резкую боль в груди, так что пневмоторакс можно спутать с болью в сердце.

Сейчас журналистка в экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского, врачи решают, как проводить лечение. Возможно, Маргарите Симоньян понадобится операция.

Летом 2019 года она была госпитализирована после эфира на "Эхе Москвы", перед которым столкнулась с юристом ФБК Любовью Соболь. Тогда Симоньян ждала ребенка, несколько дней она провела под присмотром врачей.

В октябре 2019-го она родила дочь.

В конце прошлого года Маргарита Симоньян была гостем программы "Судьба человека с "Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".