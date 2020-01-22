В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

В Ржеве воспитанников детского сада сводили на необычную экскурсию. Детям предложили ознакомиться с ассортиментом местного продуктового магазина.

Об экскурсии в социальной сети "ВКонтакте" написал отдел образования администрации города Ржева. На ознакомительную прогулку в супермаркет "Магнит" детей сводили 15 января. В посте отмечается, что сотрудники магазина доброжелательно встретили малышей и в доступной форме провели для них интересную экскурсию по бакалеям. На прикрепленных фотографиях видно, как воспитанники детского сада изучают полки с детскими товарами, молочный ассортимент, стеллажи с овощами и фруктами, также детки понаблюдали за работой кассира.

Столь необычная экскурсия не осталась без внимания пользователей социальных сетей. Многие сочли, что прогулка в магазин — не самое лучшее времяпрепровождение для детей.

Начальник отдела образования городской администрации Ржева Ирина Иноземцева прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, она не понимает такой реакции людей, поскольку все перевернули с ног на голову. Иноземцева пояснила, что дети посетили магазин в рамках программы дошкольной организации, которая включает в себя посещение социальных объектов с целью расширения их знаний о профессиях. Представитель ведомства отметила, что воспитанники детского сада таким образом знакомятся с окружающим миром, сообщает РИА Новости. До магазина они также посетили парикмахерскую, почту. Подобные экскурсии проводятся для детей бесплатно, кроме того, малышам нравятся такие прогулки. "И вопросы задают, и уходить не хотят", — отметила Ирина Иноземцева.

Ранее сообщалось, что в Музее блокады Ленинграда провели экскурсию для воспитанников одного из детских домов.