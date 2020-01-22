За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей.

Этот случай произошел в декабре 2014 года. Тогда распространился слух о том, что после 00 часов 00 минут карты VISA перестанут работать. У владельцев карт возникла паника, что привела к съему кэша из сети банкоматов Сбербанка, поясняет ТАСС.

Станислав Кузнецов пояснил, что в банке об этом узнали после того, как ряд банкоматов опустел. На круглосуточный режим работы в Сбербанке были переведены все вопросы, связанные с управлением наличными деньгами и их транспортировкой. Только так, подчеркнул Станислав Кузнецов, не без труда удалось избежать массовой паники в России. При этом ряд банков вообще были вынуждены приостановить свою работу из-за повышенного спроса на наличные.

Фейковые новости о Сбербанке появлялись и в 2017 году. Тогда появились слухи, что Сбербанк изменил условия обслуживания дебетовых карт Сбербанка без уведомления клиентов. А в 2019 году в интернете распространялись фейковые новости, что за переводы с карты на карту Сбербанк намерен взимать дополнительную комиссию в 13 процентов. Обе новости категорично прошлось опровергать главе Сбербанка Герман Греф.

А в январе 2020 года Сбербанку пришлось отражать крупнейшую кибератаку на банк.