Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 85 лет. Народная артистка, голосом которой говорит Надя в "Иронии судьбы", до сих пор выходит на сцену родного театра имени Моссовета, в котором служит уже 62 года, а зрители знают и любят ее по ролям в фильмах, которые уже стали классикой отечественного кинематографа.

Мастер ЖЭКа в "Афоне", провинциальная актриса из фильма "О бедном гусаре замолвите слово", подруга Нади из "Иронии судьбы"…

Первым фильмом актрисы стал "Зигзаг удачи", всего же Талызина сыграла в десяти фильмах Эльдара Рязанова, хотя, по ее словам, режиссера в ней "все не устраивало".

Валентина Илларионовна рассказывает, что Рязанов "делил женщин на два лагеря – музы и жены". "Я же была лишь домработницей у жены", — иронизирует актриса.

В кино Талызина часто играла сильных и независимых, но несчастливых в личной жизни женщин.

Так сложилось и в ее судьбе. Муж актрисы — художник Леонид Непомнящий ушел к другой женщины через 5 лет после рождения их дочери Ксении.

Актриса столь тяжело переживала его уход, что 40 дней пролежала в клинике неврозов. Однако одиночество, говорит Талызина, помогло ей добиться большого успеха в профессии.

Впрочем, признается артистка, она тоже изменяла супругу – это произошло, когда на съемках фильма "Иванов катер" Талызина влюбилась в своего партнера Юрия Орлова. Однако тогда, невзирая на бурный роман, Талызина не стала разрушать его и свою семью.

Как вспоминает Валентина Илларионовна свое военное детство и спешный отъезд с мамой – бегство от фашистов из Барановичей в Омск?

Простила ли отца, который оставил их с мамой, влюбившись женщину из Польши?

Кого актриса заменила в фильме "Зигзаг удачи", и кто назвал ее "некрасивой и непородистой"? Где они познакомились с Непомнящим? Как удалось справиться со стрессом после ухода мужа?

В "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова, приготовившего для именинницы сюрпризы, — Валентина Илларионовна Талызина.