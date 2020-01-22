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22 января 202016:39

Путин пообещал музыкальной школе договориться о новом рояле

Путин пообещал музыкальной школе договориться о новом рояле

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область. В частности, он посетил школу искусств города Усмани, передает канал "Россия 24".

Директор учебного заведения рассказала, что школа была реконструирована всего за три месяца. По ее словам, у учреждения есть шесть филиалов в поселках и учеников становится все больше, а музыкальных инструментов не хватает. Директор уточнила, что в школе необходимо сменить рояль, который постоянно расстраивается.

"У меня хорошие связи. Я договорюсь", – пообещал президент.

Также глава государства поинтересовался, есть ли в школе российское оборудование. Он напомнил, что такое уже производится.

После экскурсии по музыкальной школе президент прогулялся по городу и пообщался с жителями.

Ранее президент встретился в усманском Доме культуры с представителями общественности региона. На встрече обсудили важнейшие социальные инициативы из Послания главы государства Федеральному Собранию.

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