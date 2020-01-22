Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

В возрасте 77 лет умер британский актер и сценарист Терри Джонс. Он был основателем комик-группы "Монти Пайтон".

О смерти артиста сообщает The Guardian. Причиной кончины Джонса стали осложнения деменции, которую у него диагностировали в 2015 году. Основатель "Монти Пайтон" умер вечером во вторник, 21 января после долгой борьбы с болезнью. В течение последних дней актера с ним рядом находились его жена, дети, а также близкие друзья. В сообщении, которое распространила семья Джонса, отмечается, что мир потерял доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необыкновенный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий.

Терри Джонс известен как режиссер и сценарист ряда фильмов комик-группы "Монти Пайтон", также он принимал в них участие в качестве актера. В числе известных кинокартин такие ленты, как "Монти Пайтон и Священнный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтону", "А теперь нечто совсем другое" и многие другие.