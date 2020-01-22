Тема:

Аварии и ДТП 28 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
22 января 202016:54

Автобус боком сбил пешехода на "зебре". Видео

"Бийский рабочий"

В Бийске ПАЗ сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел на улице Социалистической утром 17 января, однако видео происшествия было появилось несколькими днями позже.

 

На опубликованных кадрах видно, как легковые автомобили остановились, пропуская пешехода. Водитель автобуса не успел среагировать из-за небольшой дистанции и вырулил на встречку, избегая столкновения с попутной машиной. ПАЗ занесло, и он боком сбил 48-летнюю женщину.

Издание "Бийский рабочий", ссылаясь на слова полицейских, сообщило, что пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга, переломом, ушибами и черепно-мозговой травмой.

Ранее по теме

Сейчас

15:40

Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

15:27

Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

15:15

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

12:34

Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

12:17

"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

11:54

Сенат США принял правила проведения импичмента Трампа

11:04

Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Мрази и уроды": Путин высказался об организаторах "групп смерти"

"Мрази и уроды": Путин высказался об организаторах "групп смерти"

56 минут назад
Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

1 час назад
Единороссы выступили против сбора коллекторами долгов по ЖКХ

Единороссы выступили против сбора коллекторами долгов по ЖКХ

1 час назад
Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

1 час назад

Трансляции

17:30

Встреча Владимира Путина со студентами

Завтра, 23 января

15:00

Брифинг Марии Захаровой

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

1 час назад
Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

1 час назад
Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

24 минуты назад
Геннадий Онищенко: ждем рекомендации ВОЗ по борьбе с новым короновирусом

Геннадий Онищенко: ждем рекомендации ВОЗ по борьбе с новым короновирусом

1 час назад
После "плюсового" рекорда в Москве ненадолго похолодало

После "плюсового" рекорда в Москве ненадолго похолодало

3 часа назад
Сенат США установил правила рассмотрения импичмента Трампа

Сенат США установил правила рассмотрения импичмента Трампа

4 часа назад
Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

10 часов назад
"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

4 часа назад
Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

8 часов назад
Новый сезон музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон музыкального проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

31 минута назад
РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

1 час назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

3 часа назад
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

20.01.2020 16:16
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

20.01.2020 14:10
"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

20.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
Автобус боком сбил пешехода на "зебре". Видео

Автобус боком сбил пешехода на "зебре". Видео

23 минуты назад
Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

25 минут назад
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

37 минут назад
Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

45 минут назад
В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

1 час назад
Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

1 час назад
Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

1 час назад
Москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть в окно из-за требований опеки

Москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть в окно из-за требований опеки

1 час назад
Рабочий занимался сваркой на цистерне из-под нефтепродуктов и погиб

Рабочий занимался сваркой на цистерне из-под нефтепродуктов и погиб

2 часа назад
Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

2 часа назад
Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

2 часа назад
20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

3 часа назад
"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

3 часа назад
Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

4 часа назад
Расчлененное тело без головы и рук нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

Расчлененное тело без головы и рук нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

4 часа назад
Полпред президента в СКФО стал заместителем командующего Сухопутными войсками

Полпред президента в СКФО стал заместителем командующего Сухопутными войсками

4 часа назад
Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

4 часа назад
Одним залпом: обнаружены клетки иммунной системы, уничтожающие большинство раковых клеток

Одним залпом: обнаружены клетки иммунной системы, уничтожающие большинство раковых клеток

4 часа назад
"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

5 часов назад
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

5 часов назад
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства и произвел назначения

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства и произвел назначения

5 часов назад
Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

5 часов назад
Пьяная пассажирка закатила концерт на борту следовавшего в Дубай самолета

Пьяная пассажирка закатила концерт на борту следовавшего в Дубай самолета

6 часов назад
Российским дипломатам запретят получать иностранное гражданство

Российским дипломатам запретят получать иностранное гражданство

6 часов назад
Омоложение правительства прошло сбалансированно: Матвиенко открыла весеннюю сессию Совфеда

Омоложение правительства прошло сбалансированно: Матвиенко открыла весеннюю сессию Совфеда

6 часов назад
Академик-кардиолог рассказал о причинах смерти от тромбоэмболии

Академик-кардиолог рассказал о причинах смерти от тромбоэмболии

6 часов назад
Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

21.01.2020 14:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку