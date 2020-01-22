Хоккеисты "Куньлуня" снова взяли верх над "Амуром"

В Пекине завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и хабаровским "Амуром". Хозяева льда добились непростой победы со счетом 4:2. Дубль за хозяев льда оформил Адам Крэкнелл.

Последнюю шайбу он забросил уже в пустые ворота. Также за пекинскую команду отличились Лукас Локхарт и Жильбер Брюле. За гостей голами отметились Дмитрий Коробов и Александр Горшков.

Напомним, что эти соперники встречались между собой днем ранее. Любопытно, что китайский клуб обыграл "тигров" с тем же самым счетом.

"Куньлунь", набрав 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" идет 12-м на Востоке, имея в активе 44 балла.