Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

В "Прямом эфире" – подробности резонансной истории в Красноярском крае. Там в небольшом городке Железногорске 13-летняя школьница Даша забеременела от своего 10-летнего друга Вани.

Его 28-летняя мама, если действительно он – отец ребенка, может стать самом молодой бабушкой в России.

Мать Даши, со своей стороны, говорит, что ребенка в семье хотят сохранить. У женщины, кроме дочери, еще два сына, которые младше Даши. Мама ее страдает от серьезного заболевания и говорит, что рождение внука даст ей стимул бороться с болезнью.

Сама же эта история шокировала многих – и не только в этом городке. Многие при этом не верят в то, что отец ребенка – именно Ваня, полагая, что на него специально "показали", потому что ребенку за это ничего не будет, а на самом деле школьница забеременела от взрослого мужчины.

При этом педагоги будущих молодых родителей и школьные врачи наотрез отказываются от комментариев, а знавшие о дружбе Даши и Вани и представить не могли, что она приведет к беременности.

При этом о Ване сверстники говорят разное, в том числе и то, что он водит дружбу с неблагополучной компанией ребят, которые старше его.

Что узнала корреспондент программы, которая отправилась в дом, где живет Ваня? Что о паре говорят их родители, соседи и сверстники?

Может ли 10-летний мальчик быть отцом ребенка своей 13-летней подруги?

О чем мечтает Даша, каким видит свое будущее? А также заключение профайлера о том, кто из героев передачи говорит правду, а кто – нет.

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".