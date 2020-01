В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

В США полиция разыскивает злоумышленника, который избил бывшую звезду NBA Делонте Уэста. Нападение на баскетболиста произошло на трассе, ведущей в Вашингтон.

На кадрах, снятых очевидцем, запечатлено, как неизвестный мужчина в черной кожаной куртке наносит бывшему спортсмену удар за ударом и бьет ногами по голове. Автор видео, выложившая ролик в Twitter, рассказала, что училась со спортсменом в школе.

"Это безумие – наблюдать, как его жизнь пошла под откос после NBA", – написала она.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6