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22 января 202018:11 Антон Подковенко

Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

Музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию российских историков к 75-летию освобождения концлагеря солдатами Красной Армии. Как заявили в российском Музее Победы, повод надуманный. И это лишь еще одна деталь к общему портрету. Ранее польский премьер в издании Politico приравнял СССР к нацистской Германии. И это не единственная попытка переиначить исторические факты и переписать события военных лет. Это привычная риторика польских политиков, к сожалению. Как тут не согласиться с Марией Захаровой, которая по поводу статьи польского премьера сказала так: "он просто убил в себе человека". Единственный способ противостоять потоку лжи — изучать подтвержденные факты о событиях Второй мировой войны. Например, документы из архива ФСБ, многие из которых шокирующие.

Ретгер, Мейцгер, Приловская, Фукс, Зальцберг… Это фамилии на рентгеновских снимках, которые как вещественные доказательства приобщены к делу Карла Клауберга. Профессор-гинеколог, оберштурмфюрер штурмовых отрядов СА в концентрационном лагере Освенцим ставил опыты над женщинами-заключенными — одним из них была стерилизация.

"Не пригодна", "Бесплодна от природы", "Не ясно", "Неясно, но интересно". Это перевод рабочих записей Клауберга, который, например, бил током 17-летних евреек из Солоников, поместив их между специальными пластинами.

"Это была группа из более чем ста женщин, тоже женщины-еврейки из различных городов Европы и в том числе Польши. Проводился эксперимент, связанный со стерилизаций. В матку вводили вещество, напоминавшее цемент, проводилось длительное облучение с помощью рентгеновских лучей. Большая часть этих женщин были либо расстреляны, либо сожжены в газовой камере", — отмечает старший научный сотрудник научного отдела Военно-медицинского музея Минобороны Анна Волькович.

Все по расовой теории Третьего рейха. Клауберг так и объяснял на допросах. Есть записи следователя про задачу "очищения немецкой расы". Когда Красная Армия подошла к Освенциму, Клауберг был переведен в другой концлагерь, Равенсбрюк, и уже там попал в советский плен. Его долго допрашивали, потом осудили на 23 года. А когда в 1955 году по договору между Советским Союзом и ФРГ об обмене военнопленными Клауберга вернули в Германию, он запросил из Союза результаты своих так называемых "научных экспериментов" в Освенциме.

"Советские врачи и участники Чрезвычайно госкомиссии по расследованию злодеяний фашизма зарегистрировали случаи стерилизации с помощью рентгеновских лучей и кастрации молодых польских евреев 20-22 лет, которые тоже подвергались опытам", — продолжает рассказ Анна Волькович.

Дела Елизабеты Хассе и Гертруды Венигер — немок-надзирательниц. По стенограммам их допросов прослеживается, как работала чудовищная машина Освенцима.

"Всех пригнанных физически годных к работе конвоировали в лагерь, а старики и дети были направлены на кремацию или газ".

"Спорт" — это означало, что "заключенные становились в строй, им в руки давали груз и они обязаны были бежать колонной, кто из них падал, тот отправлялся в газовую камеру, во время бега в строю их били надзирательницы".

На документах кроме грифа "Совершенно секретно" есть и пометка "Хранить вечно".

Хранить и помнить, добавляют в Российском военно-историческом обществе.

"Лишний раз вспомнить и еще раз доказать справедливость выводов Нюрнбергского трибунала о наказании нацистских преступников, сказать людям о недопустимости ползучей реабилитации нацизма в современном мире. Вот это – главная цель", — поясняет начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Здесь доказательства, что некоторые заключенные Освенцима сотрудничали с гитлеровцами. Вилли Штайнборн, этнический поляк, дослужился в охране Освенцима до ротенфюрера.

Следователь записал с его слов: "Я лично сам расстрелял двух заключенных".

Или Альфред Скшипек.

"Старался выслужиться перед немцами, чтобы быть освобожденным из лагеря", — признался он.

Этот поляк из внутренней охраны сказал на допросе, что бил людей только руками, дубинку, мол, не использовал.

"Если сегодня Польша будет об этом забывать, вообще, кстати, не только Польша, а западные страны, то тогда, возможно, на пространстве Европы вновь взойдут семена неонацизма", — предупреждает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В Польше недавно приняли закон о том, что любое упоминание об участии поляков в Холокосте и вообще сотрудничестве с фашистами карается тюремным сроком до трех лет. Потом наказание смягчили до штрафа.

"Действительно такой закон был принят. Но потом, в основном под давлением Израиля и еврейской общины, он был чуть-чуть изменен. Так что он уже так резко к этим вопросам не подходит, но действительно есть стремление наказывать всех, кто не поддерживает государственную точку зрения", — подтверждает общественный деятель общества "Польша-Восток" Александр Яцек.

А точка зрения Варшавы такая: забыть, переписать историю.

Президент Польши Анджей Дуда даже отказался поехать в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Тем актуальнее эти обнародованные Россией в преддверие 75-летия Великой Победы документы о страшной истории Освенцима, в которой, оказывается, еще немало неперевернутых страниц.

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