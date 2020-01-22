Суд продлил арест экс-министру Абызову

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов останется под стражей до 26 марта. Такое решение принял 22 января Басманный суд Москвы.

Таким образом, общий срок содержания Абызова под арестом продлен уже до 12 месяцев.

В случае дальнейшего продления экс-чиновнику меры пресечения ходатайство должно направляться в вышестоящую инстанцию — Мосгорсуд, передает ТАСС.

При этом отмечается, что в отдельных случаях предельный срок содержания под стражей для обвиняемых в особо тяжких преступлениях может продлеваться до 18 месяцев.

До 26 марта продлен срок ареста и для шести других обвиняемых по данному уголовному делу.

Бывшему министру вменяется создание преступного сообщества, отмывание денежных средств в особо крупном размере, незаконное предпринимательство, а также мошенничество в особо крупном размере.

Задержали и арестовали Абызова в марте 2019 года.

Срок следствия по этому делу продлили до 25 июля.