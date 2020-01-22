Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

В ночь на 22 января скоропостижно скончался Заслуженный артист России – актер "Содружества актеров Таганки" Данила Перов. Ему был 51 год.

По сведениям прессы, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Данила – единственный сын всенародно любимой актрисы Раисы Рязановой.

Первую роль в кино — в фильме "День и вся жизнь" — он сыграл в три года вместе со своей матерью. Данила продолжал сниматься и во время учебы в школе.

Затем он окончил школу-студию МХАТ, играл в театре "МодернЪ", а с 1994 года – в "Содружестве актеров Таганки", передает телеканал "Культура".

На странице в "Фейсбуке" актрисы Елены Скороходовой опубликовано фото 75-летней Раисы Ивановны Рязановой с сыном и внуком, под которым люди оставляют глубокие соболезнования матери, внезапно потерявшей единственного сына.