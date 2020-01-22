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22 января 202018:23

После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

perm.kp.ru

Следственный комитет РФ продолжает расследовать гибель пяти человек в пермском мини-отеле "Карамель" во время прорыва трубы с горячей водой.

В ведомстве сообщили о задержании сотрудника надзорного подразделения краевого управления МЧС Разиф Исмакаев. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во время расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", было установлено, что территориальное подразделение краевого управления МЧС в феврале 2019 года выявило нарушения, после которых мини-отель не имел права продолжать работу.

Однако мер по приостановлению незаконного оказания гостиничных услуг принято не было, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель", прорвало в ночь на 20 января. Кипяток практически мгновенно залил хостел, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок.


Шесть человек (в том числе два спасателя и сотрудница гостиницы) пострадали, трое были госпитализированы.

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