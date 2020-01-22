Дмитрий Чернышенко: наши приоритеты – здоровье нации и чистый спорт

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о задачах, которые поставлены перед спортивным ведомством страны. Об этом он сообщил во время представления нового министра спорта Олега Матыцина.

"Нам есть что улучшать, этого требуют от нас президент и председатель правительства. Среди наших основных приоритетов – чистый спорт, здоровье нации, всемерная защита российских спортсменов и создание максимально комфортных условий для реализации их потенциала", – цитирует Чернышенко "Интерфакс".

Напомним, что 21 января глава КХЛ был назначен на пост вице-президента в новом правительстве России, а Олег Матыцин стал министром спорта, сменив на этой должности Павла Колобкова.