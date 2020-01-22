Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

Президент США Дональд Трамп призвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг обратить свое внимание на другие страны, которые загрязняют окружающую среду. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

По словам Трампа, в США все чисто и прекрасно, но есть другой континент, где уровень выбросов газов достигает невероятных масштабов. Американский лидер считает, что Тунберг необходимо сконцентрироваться именно на тех местах. Кроме того, Трамп заявил, что в США самый чистый воздух, а мусор приносит океан из других стран, сообщает "Интерфакс".



Американский президент также припомнил шведской экоактивистке то, что она обогнала его в борьбе за награду "Человек года" по версии журнала Time.

Дональд Трамп и Грета Тунберг не впервые затрагивают друг друга в своих публичных обращениях. Например, президент США в декабре посоветовал 17-летней девушке поработать над гневом и сходить в кино на добрый фильм. Тунберг, в свою очередь, не оставляет без внимания высказывания Трампа и некоторые из них включает в описание своего профиля в Twitter.