Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

В швейцарской Лозанне завершился финальный матч юношеских Олимпийских играх между хоккейными сборными России с США. Российские хоккеисты обыграли американцев со счетом 4:0 и завоевали золотые медали турнира.

В составе победителей дубль оформил Матвей Мичков. Также за сборную России шайбы забросили Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

Бронзовые медали Олимпиады-2020 завоевала команда Канады, обыгравшая финских хоккеистов в матче за третье место со счетом 4:2.