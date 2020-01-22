Путин призвал внедрять практику на производствах для студентов российских вузов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрять практику на производствах для учащихся российских вузов. С таким заявлением он выступил на встрече со студентами ведущих отечественных университетов, которая проходит в Сочи. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".

"По инженерным специальностям, по техническим создан тренд постоянного контакта рынка труда с теми, кто готовит специалистов определенных отраслей. Может быть, в гуманитарной сфере и, прежде всего, в медицине нужно это как-то усилить", – сказал глава государства. Он пообещал обсудить данный вопрос с правительством.

Также, по словам Путина, российским вузам нужно развивать практику стажировок за рубежом.

"Сейчас это делать легче, свободнее, у МГУ много связей – в хорошем смысле этого слова – и они эффективно эти связи используют, я имею в виду со своими коллегами за границей. Это будет развиваться и дальше, мы будем на уровне правительства это поддерживать", – отметил президент. Он добавил, что " никогда не зазорно поучиться" у иностранных коллег "по некоторым направлениям".

Вечером 22 января Путин прибыл в сочинский образовательный центр "Сириус", где провел встречу с учащимися, приуроченную ко Дню студента.Такая встреча президента с учащимися стала ежегодной традицией.