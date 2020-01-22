"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

Бывший министр культуры Владимир Мединский поблагодарил Министерство культуры за проделанную работу. По его словам, в нынешних условиях у ведомства есть прекрасный комплекс и хорошие условия.

Соответствующее заявление экс-министр культуры сделал во время представления нового министра Ольги Любимовой. Мединский отметил, что каждый, кто работает в ведомстве более восьми лет, помнит, что это было "свободное министерство", треть здания которого была сдана в аренду. В настоящее время в нем существуют хорошие условия для работы, поскольку сотрудники ведомства "отдали сердце, время, жизнь, здоровье, свою душу".

По словам экс-министра культуры, за годы работы команды в стране в три раза выросли доходы федеральных музеев, в два с половиной раза доходы театров, а также в два с лишним раза сборы российского кино. Владимир Мединский поблагодарил министерство и заявил, что каждый раз, когда он будет проходить мимо новых зданий Третьяковки, Политеха, Филармонии, то будет с любовью вспоминать проведенное там время. "Огромное спасибо вам и спасибо президенту, премьеру за мудрый выбор", — отметил экс-министр культуры.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил нового министра культуры Ольгу Любимову коллективу министерства. По его словам, она надежный, "испытанный товарищ и боец", который был испытан в разных ипостасях. Чернышенко отметил, что у правительства нет сомнений в том, что Любимова справится, поскольку вся работа, которая велась под руководством Мединского, привела к нынешним успехам.

Новый министр культуры, в свою очередь, поблагодарила собравшихся за оказанные честь и доверие. По словам Любимовой, она не могла представить, что будет стоять на сцене в таком качестве. Ольга Борисовна заявила, что всем нам предстоят непростые дни, но она уверена в команде, в которой не страшно работать. В обращении к коллегам Любимова отметила, что у них намечен путь, есть огромное количество планов.



Президент России Владимир Путин 21 января назначил главу департамента Минкультуры Ольгу Любимову на должность министра культуры. На этом посту она сменила Владимира Мединского, который руководил ведомством с 2012 года.