Роспотребнадзор закрывает сайты, торгующие снюсом

Все сайты, торгующие снюсом, будут закрыты. Контроль за предприятиями торговли, где можно встретить смертельную продукцию, продолжает вести Роспотребнадзор. По информации, полученной из регионального управления по Владимирской области, на данный момент проверки прошли уже больше тысячи объектов. Весь запрещенный товар изъят.

Как передает ГТРК "Владимир", по требованию Роспотребнадзора, на десять сайтов, через которые распространялись некурительные никотиносодержащие смеси, в суд поданы исковые заявления о закрытии. К административной ответственности будут привлечены все причастные.

В конце прошлого года возросло количество обращений граждан в связи с распространением смертельно ядовитых "конфет" среди молодежи. В итоге председатель Заксобрания Владимир Киселёв вместе с прокурором представил на рассмотрение депутатам закон о запрете снюсов на территории Владимирской области. Документ был единогласно принят.